«Жирную, больную, с грязной головой»: Саша Черно из «Дома-2» поделилась болью после расставания с мужем

Экс-участница реалити-шоу Саша Черно призналась, что ее самой большой мечтой было создание полноценной и крепкой семьи.

Бывшие участники «Дома-2», супруги Саша Черно и Иосиф Оганесян приняли решение разъехаться и пожить отдельно.

Что последует за этой паузой, пока не понятно ни Саше, ни Иосифу. Не исключено, что развод и попытка стать друзьями, чтобы вместе воспитывать сына Стефана, которому скоро исполнится два года.

В телеграм-канале Саша Черно призналась, что ей сейчас очень плохо, так как фактически рушится ее мечта о крепкой и полноценной семье.

«Если вы думаете, что мне в принципе легко — нет, это не так… У меня нет и никогда не было полноценной семьи. Это была моя самая большая мечта — создать семью. Особенно ту, где тебя искренне любят любую — жирную, больную, с грязной головой, — любую, поддерживают. Это все очень ценно! Это то, что я имею и чем дорожу. Но есть и другая сторона медали, которая все портит. Все положительное просто убивается… Особенно языком», — поделилась Саша Черно.

Напомним, о том, что Иосиф Оганесян собрал вещи и переехал от нее с сыном в другую квартиру, Саша Черно сообщила во вторник, 7 июня. Поддерживает Сашу в этот непростой период ее подруга по «Дому-2» Таня Строкова.

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