«Мартышку и очки» прочтите, землячки»: Покровского проверяет полиция после выпуска новой песни

Заявитель также попросил проверить и клип на эту композицию.

Лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского проверяют после выхода песни «Поколение Z». Дополнительно заявитель попросил московскую полицию проверить и клип на эту же композицию на предмет экстремизма.

В композиции, в частности, есть такие слова: «Мартышку и очки» прочтите, землячки. Пока еще умеете читать. Разбили на куски, порвали на клочки — мне эту землю больше не узнать».

Напомним, что Максим Покровский позволил себе за последнее время ряд негативных антироссийских высказываний, сообщает телеграм-канал Mash.

«Те, которые в середине, вот эти хитрые. Бог даст, еще в этой стране будет что-то хорошее. И когда это хорошее произойдет, вот они будут быстренько переобуваться. Они все очень хорошо давно поняли», — говорил не так давно певец.

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