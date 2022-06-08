Имущество поделила и абсолютно свободна: Кошкина рассталась со своим влиятельным бойфрендом

Яна Кошкина не любит говорить о личном, но на сей раз рассказала о новом этапе в своей жизни.

Красавица Яна Кошкина – одна из самых желанных женщин отечественного шоу-бизнеса. Вместе с тем, она является одновременно и одной из самых закрытых персон среди российских селебрити.

Ей приписывали романы с такими знаменитостями, как Семен Слепаков, Гарик Харламов, Гарик Мартиросян, но она ни разу не только не подтвердила эти слухи, но и не удосужилась вообще их прокомментировать – дескать, не стоит даже внимания.

Вместе с тем, в артистической тусовке говорят, что ее бойфренд совсем не из мира развлечений, а некий влиятельный политик. Именно поэтому Яну нигде не видели в свете за проявлением чувств к мужчинам. Она не только скрывает своего бойфренда, но и старается не злить его лишний раз.

Но, похоже, этим отношениям пришел конец. В личном блоге звезда опубликовала селфи со своим удивленным лицом и сообщила, что разорвала отношения с возлюбленным.

«Оказывается, именно так выглядит лицо человека, с которым только что поделили имущество, и теперь он абсолютно свободен», — написала Яна Кошкина.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в комментариях посочувствовал знаменитой брюнетке. Похоже, что он в курсе личной жизни звезды проекта «Однажды в России».

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