ДТП с Ксенией Собчак: дочь погибшей так и не признана потерпевшей по делу

Дочь 35-летней женщины, погибшей 9 октября 2021 года на трассе под Сочи в аварии с участием телеведущей Ксении Собчак, так и не признана потерпевшей по делу о ДТП.

Об этом журналистам рассказал отец ребенка Антон Тарасов. По его словам, вопрос о том, чтобы дочь трагически погибшего фитнес-тренера Екатерины Тарасовой, Маша, получила статус потерпевшей, все еще решается — спустя восемь месяцев после инцидента. Причину задержки мужчине никто не пояснил.

«От себя я подал все необходимые заявления и документы. Но пока лично в слушаниях, которые были, не имел возможности выступить в качестве представителя интересов моего ребенка, — рассказал Тарасов kp.ru. — О том, что произошло, я рассказал своей дочке на второй день после трагедии. Мне пришлось приложить очень большие усилия, чтобы максимально облегчить ее страдания». «Естественно, много сил придется прикладывать и в будущем. Если бы вы встретили сейчас Марию, то увидели бы счастливого жизнерадостного, образованного ребенка. Сейчас она увлекается шахматами, астрономией, танцами, изучает иностранные языки. График у нее насыщенный, но дочь признается, что она счастлива».

Отец ребенка взял воспитание девочки на себя и даже не стал требовать компенсацию с предполагаемого виновника ДТП.

«Ни сам обвиняемый, ни его представители, ни его родственники со мной лично ни разу не выходили на связь. Не было такого, чтобы кто-то со стороны подсудимого мне предлагал помощь. Но в любом случае в помощи моя семья не нуждается», — заявил Антон Тарасов.

Добавим, что суд над водителем Олегом Цоем, который вез Ксению Собчак в тот день и выехал на встречную полосу, еще продолжается. Сам шофер находится под домашним арестом.

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