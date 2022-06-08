Положил руки на животик: беременная Юлия Ефременкова из «Дома-2» поделилась нежным фото с Мондезиром

Бывшая участница и ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова находится в прекрасном ожидании малыша. В 35-ти летнем возрасте она впервые забеременела от своего избранника Мондезира и сейчас чувствует себя очень счастливой женщиной.

В микроблоге Юлия Ефременкова делится эмоциями по поводу своей беременности и демонстрирует снимки своего подросшего животика.

На этот раз Юлия Ефременкова показала трогательное фото с Мондезиром, которое было сделано во время прогулки. На снимке будущий отец нежно обнимает Юлин животик.

Пара пока не знает, ребенок какого пола у них родится. Через пару недель состоится гендер-пати, во время которого эта тайна раскроется. По словам Юлии Ефременковой, Мондезир считает, что у них будет мальчик, а вот ее маме кажется, что дочка ждет девочку.

«Мы берем маму на все УЗИ и консультации, потому что для нее это крайне важно. И конечно, мамулечке уже не терпится узнать, кого же мы ждем. Правда, она уверена, что будет девочка», — поделилась Юлия Ефременкова.

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