«Не гей, но…», а дальше – цитата Гузеевой: Малиновская высказалась об ориентации Галкина, который издевается над россиянами

Максим Галкин потерял всякие берега на чужбине. От заявления к заявлению в социальных сетях он становится все жестче и нетерпимее в своих суждениях. Похоже, что артист уже принял решение не возвращаться в Россию и рвет все возможные связи окончательно.

А во время концертов в Израиле он, мягко говоря, ведет себя некрасиво, выставляя своих поклонников в родном отечестве посмешищем для чужестранцев. Он прошелся по способности русских выпивать и их поведении на отдыхе в Египте.

Маша Малиновская после этого тоже не стала церемониться с Максимом Галкиным, отвечая на вопросы своих подписчиков. Фолловеры спросили, не гей ли муж Аллы Пугачевой, и она дала сразу два ответа.

«В определенном смысле, да», — написала она. Кроме того, опубликовала мем с цитатой Ларисой Гузевой, которую так часто использовал Гарик Харламов в своих юмористических постах. «Не гей, но…» — написала Малиновская, где на месте многоточия нужно вставить острые слова ведущей шоу «Давай поженимся!».

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