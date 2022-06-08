«Иногда нужно имитировать крушение корабля, чтобы с него сбежали крысы»: Запашный – об уехавших

Дрессировщик Эдгард Запашный в «Телеграме» опубликовал цитату, которую, судя по всему, посвятил всем уехавшим в последние месяцы из России звездам.

«Иногда нужно имитировать крушение корабля, чтобы с него сбежали крысы». Эдгард Запашный

Кроме того, он привел цитату музыканта Николая Баскова, который ранее также негативно отзывался о тех, кто покинул родину: «Я считаю, что пришло время уважать и свой народ, и свою страну. Хаять страну, которая каждому из нас многое дала, неэтично и подловато по отношению к россиянам».

Напомним, что и Эдгард Запашный, и Николай Басков одни из первых высказались о ситуации на Украине. Они поддержали родную страну.

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