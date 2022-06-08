Каникулы в Майами: невестка Орбакайте в мини-платье с изюминкой вышла на променад с внуком Пугачевой

Никита Пресняков и Алена Краснова проводят отпуск в США. Накануне они насладились теплым летним вечером в Майами-Бич.

Никита Пресняков является старшим сыном Кристины Орбакайте. Он уже давно строит карьеру певца и актера. Внук Аллы Пугачевой даже снимался в фильме «Елки».

Уже давно он состоит в браке с Аленой Красновой, которая была его соседкой по даче. Она является моделью и регулярно участвует в фотосессиях. Недавно пара отправилась отдыхать в США.

больше по теме Оценила американские горки: невестка Орбакайте отметилась в нюдовом топе и джинсах на шнуровке Алена Краснова и Никита Пресняков проводят летние дни в Калифорнии.

Там Никита чувствует себя своим, потому что несколько лет жил и учился в Нью-Йорке. Именно в этом городе они провели несколько дней, а теперь супруги отдыхают в Майами.

Невестка Орбакайте много времени проводит на пляже. А вот накануне влюбленные отправились на вечерний променад. Алена облачилась в шелковое мини-платье с изюминкой — открытая спина с тонкими тесемками делала ее фигуру еще более хрупкой.

Ее лук дополнили босоножки и миниатюрная сумка. Пара прошлась по пляжу, а потом заглянула в местный магазин. По всей видимости, они решили устроить романтичным вечер. Поклонники восхитились тем, как выглядит невестка Орбакайте.

«Ну очень красивые», «Просто класс», «Какая пара», «Алена, у вас фигурка просто восхитительная», «Выглядите бесподобно», «Такие крутые», «Ох, как это красиво, словно в кино», — прокомментировали пост подписчики.

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