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Валя Карнавал показала похудевшую фигуру перед свадьбой, вскинув на людях ножки на Сашу Стоуна

Пара недавно призналась, что строит планы на совместное будущее и детей.

Валя Карнавал показала похудевшую фигуру перед свадьбой, вскинув на людях ножки на Сашу Стоуна
Валя Карнавал и Саша Стоун. Фото: соцсети

Валя Карнавал и Саша Стоун нашли свое счастье на проекте ТНТ «Звезды в Африке». Вначале блогеры пытались делать вид, что просто друзья, но чувства взяли верх и теперь тиктокеры открыто встречаются и даже строят планы на совместное будущее.

Саша Стоун не скрывает, что собирается жениться на Вале Карнавал, родить с ней детей и счастливо прожить всю оставшуюся жизнь.

Блогерша, как и большинство невест, старается привести себя в форму, чтобы выглядеть на свадьбе лучше всех в подвенечном платье. Каждый день она со своим возлюбленным совершает пробежки по городу и следит за питанием. Результат уже очевиден: Валя Карнавал явно скинула не один килограмм и выглядит отлично!

Валя Карнавал и Саша Стоун. Фото: t.me/sashastone

В своем телеграме Саша Стоун показал одну из таких спортивных прогулок с Валей. Карнавал вскинула свои постройневшие ножки на любимого, а он с легкостью понес ее по улице.

Валя Карнавал и Саша Стоун. Фото: t.me/sashastone

Хотели бы так же прокатиться на любимом?

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