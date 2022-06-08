В пижаме на гламурном завтраке? Нетребко в павлиньих брюках палаццо козырнула в лондонском отеле

Оперная дива уже давно не приезжает в Россию.

Анна Нетребко похвасталась своим по-королевски роскошным образом, спустившись на завтрак в лондонском отеле. Жена азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова оделась с особой тщательностью, чтобы произвести впечатление на постояльцев гостиницы. Оперная дива трапезничала в фешенебельной обстановке с роскошными интерьерами — на стенах дорогие тяжелые рамы и картины. Сама Нетребко уселась на мягкий диванчик, вкушая панкейки в ягодном сиропе и попивая утренний кофе.

Певица облачилась в шелковый костюм пижамного фасона с павлиньими брюками палаццо, примерив замшевые туфли-лодочки на шпильке.

«Как одеваться на завтрак в гламурном отеле? Мой любимый лук — красивая пижама, обязательно украшения, каблуки и аксессуары! Косметика? Вообще не обязательно», — парировала Нетребко.

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