Акопов объяснил, почему новый «Аватар» никогда не побьет по просмотрам «Машу и Медведя»

Как отметил продюсер, в этом особенность детского продукта.

Продюсер Александр Акопов объяснил, почему новая картина «Аватар», которая скоро выйдет в Голливуде, никогда не побьет по просмотрам в Сети российский мультфильм «Маша и Медведь».

«Нужны только люди для развития кино. Денег в стране полно. Нужны хорошие сценаристы, ведущие, актеры, продюсеры. Это вранье, что нет бюджетов. Главный русский продукт, который знают во всем мире, — это «Маша и Медведь». Нет такой страны, в которой нет этого мультфильма. Это мощнейший успех, сравнимый с любым голливудским блокбастером, а поскольку там детская аудитория, то она несравнимая. Там миллиарды просмотров каждой серии». Александр Акопов

Как отметил Александр Акопов, скоро выйдет новый «Аватар». «Если его посмотрят 30 миллионов человек, то это будет победа. По количеству просмотров никогда «Аватар» не побьет «Машу и Медведь», потому что это особенность детского продукта. Дети любят смотреть еще и еще. Побить мультфильм кино никогда не сможет. Именно поэтому в Америке самая богатая студия — это «Дисней», — заявил Александр Акопов.

Напомним, что Александр Акопов создал такие шедевры российского кинематографа, как сериалы «Бригада», «Моя прекрасная няня» и «Не родись красивой».

Смотрите также

Еще больше в Telegram

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.