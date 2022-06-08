Три года: сколько получит Наргиз, если все-таки запоет песни Фадеева

Певица Наргиз объявила, что намерена проигнорировать закон об авторском праве и исполнить хиты Макса Фадеева со сцены.

Депортированная из России в Узбекистан певица Наргиз почему-то решила, что соблюдать законы страны теперь ей не обязательно. И публично заявила в социальных сетях, что теперь намерена вновь петь свои хиты. А они, между прочим, принадлежат Максу Фадееву и защищены авторским правом.

Композитор только посмеялся в ответ. Он заметил, что певица Наргиз призналась сама в своей никчемности: дескать, без его произведений она никому не нужна и ничего не значит. И напомнил, что использование его композиций без разрешения — это уголовно наказуемое преступление.

Адвокат Андрей Алешкин подтвердил слова Макса Фадеева

«В уголовном кодексе есть целый ряд статей (ст. 146, 147, 180 УК РФ), которые устанавливают ответственность за присвоение авторства, то есть плагиат; за незаконное использование объектов авторского права и многие другие аспекты, связанные с получением прибыли от плодов чужой интеллектуальной деятельности», — прокомментировал он сайту КП.

При этом судиться Макс Фадеев может и в Узбекистане. Не исключил правозащитник и дела в России. По нашим законам Наргиз может схлопотать до трех лет реального срока. Кроме того, композитор имеет право потребовать с артистки моральную компенсацию.

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