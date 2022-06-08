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Три года: сколько получит Наргиз, если все-таки запоет песни Фадеева

Певица Наргиз объявила, что намерена проигнорировать закон об авторском праве и исполнить хиты Макса Фадеева со сцены.

Три года: сколько получит Наргиз, если все-таки запоет песни Фадеева
Наргиз. Фото: Global Look Press

Депортированная из России в Узбекистан певица Наргиз почему-то решила, что соблюдать законы страны теперь ей не обязательно. И публично заявила в социальных сетях, что теперь намерена вновь петь свои хиты. А они, между прочим, принадлежат Максу Фадееву и защищены авторским правом.

Композитор только посмеялся в ответ. Он заметил, что певица Наргиз призналась сама в своей никчемности: дескать, без его произведений она никому не нужна и ничего не значит. И напомнил, что использование его композиций без разрешения — это уголовно наказуемое преступление.

Максим Фадеев. Фото: соцсети

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«В уголовном кодексе есть целый ряд статей (ст. 146, 147, 180 УК РФ), которые устанавливают ответственность за присвоение авторства, то есть плагиат; за незаконное использование объектов авторского права и многие другие аспекты, связанные с получением прибыли от плодов чужой интеллектуальной деятельности», — прокомментировал он сайту КП.

При этом судиться Макс Фадеев может и в Узбекистане. Не исключил правозащитник и дела в России. По нашим законам Наргиз может схлопотать до трех лет реального срока. Кроме того, композитор имеет право потребовать с артистки моральную компенсацию.

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