«Если бросил монетку, то значит обязательно вернешься»: Галкин – о планах приехать в Россию

Как отметил шоумен, он в родной стране «пару миллионов бросил».

Телеведущий Максим Галкин во время одного из своих концертов в Израиле озвучил планы о возвращении в Россию.

«Меня спрашивают, собираюсь ли я в Россию. Я отвечаю. Ну есть же такая примета. Если бросил монетку, то значит, обязательно вернешься. А я там пару миллионов бросил». Максим Галкин

После этого Максим Галкин спародировал хит украинской певицы Светланы Лободы «Твои глаза». При этом он заметил, что в Россию вряд ли его «обратно пустят».

Напомним, что у Максима Галкина в Израиле проходит серия выступлений. Всего состоится 16 концертов. В каждом зале его встречают сотни довольных поклонников.

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