«Они не расстались»: о Прилучном, Карпович и псевдоразлучнице Брутян – известный блогер

Блогер Anton S на своем YouTube-канале признался, что сильно разочаровался в Мирославе Карпович после псевдоромана Павла Прилучного с Зепюр Брутян.

Напомним, «мажор» и актриса изображали на публику чувства и даже сделали вброс в инфопространство о том, что они поженились. Делалось это все ради продвижения сериала, в котором они вместе снялись.

О том, что Мирослава Карпович была в курсе ситуации, Anton S понял по лайкам, которые она оставляла под фото Прилучного и Брутян в соцсетях. Когда маски были сброшены, блогер обиделся на актрису, которую считал порядочным человеком и которой открыто сочувствовал на своих каналах. Теперь он чувствует себя глупо и в какой-то степени обманутым.

«Я так понимаю, с Мирой они не расстались. Ну я так понимаю! Но то, что он и Зепюр не вместе — это так и есть. Для меня эти вот все прогревы только разочаровывают, и они не вызывают никакого интереса к сериалу. Ну не пойдешь ты на сериал, потому что Паша Прилучный заинтересовался какой-то Зепюр», — сказал блогер.

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