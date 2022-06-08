«Она — человек воздушный»: Михалкова-Кончаловская объяснила, почему не обращается за советами к маме

Как отметила Мария, с Любовью Толкалиной они просто предпочитают общаться на разные темы.

Дочь режиссера Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной — Мария Михалкова-Кончаловская — объяснила, почему не обращается за советами к своей звездной матери.

«За советом, помощью, решением каких-либо вопросов — это к папе. А с мамой мы просто общаемся, занимаемся каким-то общими делами. Но я не обращаюсь к ней за советами, потому что она человек воздушный». Мария Михалкова-Кончаловская

По словам Марии Михалковой-Кончаловской, отец порой не сразу дает ей четкий ответ по тому, либо другому вопросу. Однако со временем он всегда готов обозначить свою позицию. При этом с дочкой он в основном совпадает во взглядах, сообщает «СтарХит».

Напомним, что Егор Кончаловский и Любовь Толкалина официально расстались в 2017 году. При этом известно, что до этого они уже долгое время не жили друг с другом.

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