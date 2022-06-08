«Все вприпрыжку вернутся и будут просить прощения»: Александр Акопов – о голливудском кино

Продюсер Александр Акопов в программе «Эмпатия Манучи» заявил, что все голливудские блокбастеры скоро вернутся в Россию.

«Я вижу это просто. Все вприпрыжку вернутся и будут просить прощения. Они все вернутся. Кино — это все скоропортящийся продукт. Если фильм не вышел в кинотеатры, то его разбирают пираты и больше ты на нем денег не заработаешь». Александр Акопов

По словам Александра Акопова, сейчас голливудские режиссеры «слезно пишут бумаги в свой партком». Типа «верните, разрешите. Мы теряем деньги». Совершенно очевидно, что все они вернутся», — заявил Александр Акопов.

Напомним, что Александр Акопов создал такие шедевры российского кинематографа, как сериалы «Бригада», «Моя прекрасная няня» и «Не родись красивой».

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