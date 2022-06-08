«Исповедь детей Жириновского» — так будет называться передача Андрея Малахова

Информация о новом шоу Малахова появилась в некоторых СМИ. Как рассказал инсайдер, тележурналист Андрей Малахов в последнее время обсуждает эту идею со своими редакторами. Рабочее название передачи — «Исповедь детей Жириновского». Она будет двухчасовой.

Планируется, что на шоу выступит Игорь Лебедев — старший сын Жириновского, экс-депутат Госдумы. По некоторым сведениям, Игорь не так давно оформил новый паспорт — на другое имя.

Впрочем, пока что никаких официальных подтверждений этой информации нет. Представители ЛДПР отказались давать комментарии по этому поводу, подчеркнув: они выскажутся только после выхода передачи в эфир, сообщает издание РИА ФАН.

Напомним, лидера ЛДПР Владимира Жириновского не стало 6 апреля этого года: он ушел из жизни после длительной болезни. Сейчас партию возглавляет Леонид Слуцкий.

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