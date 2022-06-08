16 лет разница: молодой муж Кудрявцевой на фоне слухов о разводе поделился милым кадром с любимой

Лера Кудрявцева заявила, что испытывает к своему избраннику все те же чувства.

Девять лет назад ведущая Лера Кудрявцева официально вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова. Эту новость многие восприняли скептически, ведь у пары разница в 16 лет, при этом старшей в семье является жена.

Однако годы идут, а знаменитости остаются вместе, кроме того, в 2018 году Лера Кудрявцева подарила своему молодому мужу дочку Машеньку. Постепенно разговоры по поводу неравного брака поутихли, но недавно вновь стали оживать.

Поводом послужило практически полное исчезновение Макарова из соцсетей Кудрявцевой, да и на светских мероприятиях, а также в отпуске Лера стала появляться без супруга.

Позже ведущая призналась, что ее муж переживает непростой период: он ушел из большого спорта и находится в определенном кризисе, основным добытчиком в семье теперь является она. Возможно, хоккеисту просто неудобно ездить за счет жены и тусить на людях.

А теперь Игорь Макаров окончательно разбил слухи о размолвке в его семье. В личном блоге он опубликовал милый снимок с женой.

«9 лет с Бусом. Люблю», — подписал снимок хоккеист. «Люблю, как и прежде», — отреагировала на признание мужа Кудрявцева.

Смотрите также

Еще больше в Telegram

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!.

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.