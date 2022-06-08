А как же Лиза Галкина? Были не разлей вода! Подросшая дочка Николаева нашла себе новую подружку — мамину племянницу

Юлию Проскурякову на летних каникулах навестила ее младшая сестра Ольга, она приехала не одна, а с дочкой Златой.

У Юлии Проскуряковой — большая дружная семья. Родители певицы довольно тепло приняли ее мужа — именитого композитора Игоря Николаева, который, на минуточку, на целых 22 года старше своей второй половинки.

Кстати, у 39-летней Юлии есть также младшая сестра. Так, Ольга приехала погостить, соскучившись по родственнице, взяв с собой дочку Злату, которая составила компанию маленькой Веронике. Дочка Игоря Николаева, оставшись без подружки после отъезда Аллы Пугачевой с детьми в Израиль, тут же сошлась с маминой племянницей.

И это при том, что Злата чуть младше Вероники. Две сестрички прекрасно ладят между собой. Ну и, конечно же, дочка Юлии Проскуряковой с нетерпением ждет, когда Лиза Галкина приедет домой. Примадонна обещала вернуться в подмосковный замок в деревне Грязь к началу учебного года. Двойняшкам нужно ходить в школу. Пока они учились дистанционно.

«Ника обожает Гарри и Лизу. Она скучает по ним, когда долго не видит, даже разговаривает с ними во сне, играет, представляете?! Вот укладываю ее спать, а она, засыпая, шепчет: «Лиза… Гарри… Идите сюда». А когда мы были в гостях у Аллы Борисовны (задолго до отъезда семьи в Израиль. — Прим. ред.), Гарри ее обнял, и Ника так засмущалась — это было очень мило, все-таки настоящая девочка растет», — делилась воспоминаниями с 7days Юлия Проскурякова.

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