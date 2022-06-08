Павел Прилучный продал свой шикарный загородный дом, где жил с Агатой Муцениеце

Вырученные деньги он вложил в другой особняк, который поменьше коттеджа в «Трувиле».

Адвокат Сергей Савенко заявил, что актер Павел Прилучный продал свой дом в загородном поселке «Трувиль», где несколько лет жил с актрисой Агатой Муцениеце и их общими детьми.

«Вырученные деньги он вкладывает в новый дом в другом районе, поменьше. Вероятно, как раз для новой жены. Прежний коттедж был большой, рассчитан на двоих детей. К тому же в «Трувиле» все было связано с его первой женой Агатой». Сергей Савенко

Как отметил Савенко, в загородном доме в «Трувиле» Прилучный жил какое-то время с Муцениеце и детьми. В свое время он приобрел коттедж за сто миллионов рублей, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что дом в свое время Павел Прилучный приобретал в ипотеку. После развода с Агатой Муцениеце на «мажоре» был серьезный долг. Именно поэтому он и решил избавиться от особняка, который был не в состоянии содержать в одиночку.

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