Жидкие аплодисменты? Галкин дважды вышел на поклон, чтобы «растолкать» народ в Иерусалиме

Муж Примадонны не спешил покинуть сцену, пока весь зал не встал, чтобы искупать его а овациях.

Максим Галкин в личном микроблоге поделился отчетными кадрами своего концерта в Иерусалиме. И не упустил случай напомнить, что все желающие могут приобрести билеты на его шоу, которое он даст 8 сентября в Окленде. Гастролями в Израиле юморист, по видимому, не удовлетворился. Он также собирается полететь в Австралию и конечно же, как подметил сам шоумен, заглянет в Новую Зеландию.

В Иерусалиме мужа Аллы Пугачевой встретили радушно и тепло. После выступления шоумен вышел на поклон, однако, израильтяне одарили его только жидкими аплодисментами. Судя по всему, такие скромные овации Максима Галкина не впечатлили. И он еще раз раскланялся перед зрителями, которые все-таки встали со своих мест, чтобы проводить мужа Примадонны, подарив ему цветы.

Кстати, при полном аншлаге в зале Максим Галкин также выступил в Тель-Авиве, Беэр-Шеве, Кирьят-Моцкине и Ашдоде.

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