Конфликт Владимира Соловьева с политиками Урала становится все жестче

Владимир Соловьев – о мэре Первоуральска: «Игорь призывает к тому, чтобы отрубить мне голову?»

Телеведущий Владимир Соловьев эмоционально откликнулся на пост мэра Первоуральска. Игорь Кабец опубликовал на своей страничке в соцсети карикатуру: на ней Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области, выступающий в роли джедая из «Звездных войн», сносит мечом голову Соловьеву.

Рисунок дополнен словами: «Да пребудет с нами сила». Пост «ВКонтакте» быстро стал популярным – карикатуру репостнули уже больше 200 раз. Это вызвало гнев Владимира Соловьева. В эфире своей программы «Соловьёв Live» ведущий возмущенно спросил:

«Игорь призывает к тому, чтобы отрубить мне голову? Ну так, приезжай, возьми катану».

Напомним, конфликт между Соловьевым и руководством региона начался еще в апреле – тогда ведущий использовал в адрес Свердловской области такие эпитеты, как «центр мерзотной либероты», сообщает издание Аrgumenti.ru.

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