«Разделась до нижнего белья»: Доминик Джокер рассказал о казусе с Лолитой Милявской

Исполнительница угодила в забавную историю, хотя ей самой было в тот момент явно не очень смешно.

Музыкант Доминик Джокер в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказал о казусе, который случился с его подругой певицей Лолитой Милявской на одном из концертов.

«Было несколько больших гримерных. По-моему, это был «Крокус». Лолите надо было срочно что-то переодеть. Она забежала в первую попавшуюся комнату и разделась до нижнего белья. И в платье вышла. Ей ее тогдашний директор говорит: «Ты что наделала?». Доминик Джокер

По словам Доминика Джокера, оказалось, что Лолита Милявская забежала в комнату, где стояли камеры, показывающие на все мониторы. «Это было очень смешно. Мы потом с Лолой хохотали и вспоминали эти моменты несколько раз», — сказал певец.

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Напомним, что Доминик Джокер — популярный хип-хоп-исполнитель. Он родился в Одессе. Известным он стал после проекта «Фабрика звезд».

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