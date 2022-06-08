Аллу с детьми отправит на родину, а сам — в Новую Зеландию? Галкин в сентябре даст концерт в Окленде

Похоже, возвращаться с Примадонной в подмосковный замок в деревне Грязь шоумен не спешит.

Максим Галкин уже сетовал на то, что он остался без рекламных контрактов и съемок. Однако даже в такой непонятной ситуации, сидя в Израиле, муж Аллы Пугачевой сумел выкрутиться с изяществом фокусника на сельской ярмарке. Так, без дополнительного дохода шоумен не остался. Он дает большой концертный тур в Израиле.

Юморист уже выступил в Тель-Авиве, Беэр-Шеве, Кирьят-Моцкине, Ашдоде и доехал до Иерусалима. К тому же, рассказывая о том, как его дружелюбно и тепло принимала израильская публика, муж Примадонны рассекретил и свою поездку в Австралию. Также шоумен намерен заглянуть в Новую Зеландию — у него запланирован концерт в Окленде.

Похоже, что на родину Алла Пугачева с детьми-двойняшками Гарри и Лизой вернется без мужа. У него плотный гастрольный тур. А сама Примадонна собиралась привезти ребятишек домой к началу учебного года. В Израиле они учились дистанционно.

«Дорогие друзья, в сентябре я буду в Австралии. Ну как не заехать в Новую Зеландию? Обязательно буду в Новой Зеландии. 8 сентября мой концерт в Окленде», — уточнил шоумен.

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