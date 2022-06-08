Хит сезона: Муцениеце вслед за Бородиной вышла на променад в трендовом платье-трубе по фигуре

О моде на эти наряды говорила Эвелина Хромченко в эфире Первого канала.

Редкая стройная девушка может отказать себе в наряде, который дополнительно подчеркнет ее фигуру. А трендовые платья-трубы, которые стали настоящим хитом этого сезона, просто призваны демонстрировать красоту женских линий.

Российские звезды поняли преимущества этих трикотажных платьев и с удовольствием выгуливают новинки. Ранее в актуальном облачении появилась в Стамбуле ведущая Ксения Бородина.

А теперь в платье-трубе цвета птицы счастья вышла на променад актриса Агата Муцениеце. Похоже, что экс-жена Павла Прилучного хорошенько поработала над своими формами, ведь выглядела она просто великолепно.

Напомним, Эвелина Хромченко предупреждала в эфире «Модного приговора», что платье-трубу стоит носить только стройным девушкам, поскольку кроме достоинств оно также выделяет и недостатки тела.

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