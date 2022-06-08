«Каждый из нас сделал свой выбор»: Подкопаева объяснила, почему закончилась ее дружба с Лорак

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике 1996 года в американской Атланте Лилия Подкопаева в интервью украинской журналистке Маричке Падалко заявила, что прекратила всякое общение с певицей Ани Лорак.

«Маски сняты. Каждый из нас сделал свой выбор. Ее позиция всем известна. Мы с ней не общаемся». Лилия Подкопаева

Напомним, что Лилия Подкопаева и Ани Лорак были не разлей вода на протяжении долгих лет. В свое время гимнастка даже назвала свою дочь Каролиной в честь Лорак. Исполнительница со своей стороны стала крестной матерью девочки.

больше по теме Ани Лорак рассказала, кем она чувствует себя на сцене в роскошных платьях Такое артистка может позволить себе только для концертов.

Напомним, что Ани Лорак уже несколько месяцев сохраняет молчание в социальных сетях относительно ситуации на Украине. На родине ее считают предательницей.

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