«Должны были дать давно»: Соседов сравнил заслуги Лолиты и Маликова

На днях Лолита Милявская заговорила о наградах, которые получают артисты за свои заслуги. Певица считает, что их отсутствие даже лучше, чем наличие. Ведь именно тогда, когда нет никаких медалей и орденов, человек чувствует себя никому и ничем не обязанным.

С мнением Милявской согласился музыкальный критик Сергей Соседов.

«Лолиту это не греет. Она могла себе выбить звание, и ей бы дали звание. Думаю, она народным артистом могла бы быть при желании, а заслуженного ей должны были дать давно и автоматом. Ну извините, Дима Маликов — народный артист, а Лолита сделала побольше, чем Дима Маликов»,— высказался Соседов «Пятому каналу».

Напомним, ранее сбежавшая в Латвию Чулпан Хаматова высказалась о звании народной артистки, назвав его пережитком прошлого.

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