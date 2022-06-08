«Чувство брезгливости»: известный журналист заявил, что Галкин делает все, чтобы не вернуться в Россию

В начале марта Максим Галкин и Алла Пугачева уехали в Израиль. И если Примадонна недавно заявила, что вернется в Россию к сентябрю, то Галкин пока молчит на этот счет. В эти дни он ездит по городам Земли обетованной с концертами, после которых у журналиста Михаила Шахназарова сложилось впечатление, что шоумен и вовсе не планирует возвращаться на родину.

«У человека, который совершил ошибку, а на ошибку имеют право практически все люди, просто ошибки бывают разные, у него всегда есть возможность извиниться. Максим ведет себя по-иному. Он делает все для того, чтобы его в России никогда не приняли. Какое-то даже чувство брезгливости есть», — заявил Шахназаров в YouTube-шоу «Полный абзац».

Напомним, ранее стало известно, что Максим Галкин собирается посетить Юрмалу. В Латвию шоумен приедет 4 августа. На начало осени у него запланированы концерты в Австралии.

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