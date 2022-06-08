Избегают оставаться наедине: почему Кейт Миддлтон и принц Уильям не желают мириться с Меган Маркл и ее мужем

Королева Великобритании Елизавета II мечтает, что в ее семье когда-нибудь настанет мир и покой. Однако страсти среди монарших особ Туманного Альбиона никак не утихают.

Елизавета попыталась примирить своих внуков, пригласив недавно принца Гарри и его жену Меган Маркл на праздник в честь своего 70-летия на троне. Но не получилось.

Герцоги Сассекские тоже хотели зарыть топор войны с принцом Уильямом и Кейт Миддлтон, позвав их на вечеринку по случаю первого дня рождения дочки Лилибет. Однако герцоги Кембриджские отказались встречаться с родственниками, сославшись на занятость.

«Уильям все еще опасается проводить время один на один с Гарри, потому что никогда не знаешь, что может быть озвучено публично впоследствии», — процитировало инсайдера, близкого к королевской семье, издание Ok-magazine.ru.

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