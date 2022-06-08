«Павел влюблен в Зепюр»: бывший агент Прилучного высказалась об отношениях актера с Брутян

Как заметила Мариам Халилова, он вполне мог на самом деле жениться на своей коллеге.

Бывший агент актера Павла Прилучного Мариам Халилова заявила, что «мажор» вполне мог на самом деле жениться на своей коллеге Зепюр Брутян, с которой он буквально пылинки сдувал в последний месяц и от которой не отходил на курорте ни на шаг.

«К этому все шло, это логичное развитие событий. Павел влюблен в Зепюр. По крайней мере собирался жениться. Нет, я его не поздравляю, потому что мы расстались с ним непросто». Мариам Халилова

Как отметила Халилова, в свое время она была одновременно агентом Павла Прилучного и его бывшей жены актрисы Агаты Муцениеце. Во время развода она встала на сторону Агаты. Тогда-то и вскрылись не самые лучшие стороны характера Павла. Как думает Халилова, в разводе звездной пары виноваты оба, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Павла Прилучного фанаты подозревают в свадьбе с Зепюр Брутян. Правда, недавно в конце отдыха актриса намекнула, что никакой свадьбы не было. Возможно, парочка разыграла эту комедию.

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