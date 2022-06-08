«Павел влюблен в Зепюр»: бывший агент Прилучного высказалась об отношениях актера с Брутян

Бывший агент актера Павла Прилучного Мариам Халилова заявила, что «мажор» вполне мог на самом деле жениться на своей коллеге Зепюр Брутян, с которой он буквально пылинки сдувал в последний месяц и от которой не отходил на курорте ни на шаг.
«К этому все шло, это логичное развитие событий. Павел влюблен в Зепюр. По крайней мере собирался жениться. Нет, я его не поздравляю, потому что мы расстались с ним непросто».
Как отметила Халилова, в свое время она была одновременно агентом Павла Прилучного и его бывшей жены актрисы Агаты Муцениеце. Во время развода она встала на сторону Агаты. Тогда-то и вскрылись не самые лучшие стороны характера Павла. Как думает Халилова, в разводе звездной пары виноваты оба, сообщает «Комсомольская правда».
Напомним, что Павла Прилучного фанаты подозревают в свадьбе с Зепюр Брутян. Правда, недавно в конце отдыха актриса намекнула, что никакой свадьбы не было. Возможно, парочка разыграла эту комедию.
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