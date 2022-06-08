«Они на улице боятся показаться»: что Галкин говорил о людях нетрадиционной ориентации

Шоумен отмечал, что их бедных-забитых где-то прячут в подвалах.

Телеведущий Максим Галкин на своем концерте в Кремле в 2021 году высказывался о людях нетрадиционной ориентации.

«Пошли слухи, что у нас притесняют геев. Что у нас гомосексуалистов мало. Их бедных-забитых где-то прячут в подвалах. Они даже на улице боятся показаться. Понимаете». Максим Галкин

Как шутил Максим Галкин, в России лицом страны являются таксисты. «Они возят туристов из аэропорта в гостиницу, из гостиницы на стадион. Туристы в пробках с нашими таксистами стоят. Так вот судя по выкрикам наших автолюбителей и профессиональных таксистов большая часть тех, кто у нас на дороге – гомосексуалисты», — шутил Максим Галкин.

Напомним, что Максим Галкин дает в Израиле в эти дни серию своих концертов. Всего у него запланировано 16 выступлений. В залах неизменно аншлаги.

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