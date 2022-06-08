Туи в саду камней, зона для солнечных ванн, цветы: Сябитова похвасталась роскошным садом у своего особняка

Роза Сябитова, как и многие россияне, в зрелом возрасте увлеклась садоводством. Еще в прошлом году ее дочь Ксения не могла отвлечь родительницу от работы на земле. И даже привела ее на шоу «Модный приговор», чтобы его ведущие уговорили ее заняться собой вместо высаживания овощей и декоративных культур.

Однако этим летом Роза Сябитова решила акцентировать свои силы на декорацию своего сада, а из овощей оставила только помидоры да зелень.

Телеведущая обустроила возле своего загородного особняка зону для принятия солнечных ванн с шезлонгами и плетеными диванами, сделала сад камней с возвышающимися туями, насадила цветы и кустарники в соответствии с правилами ландшафтного дизайна. Но при этом призналась подписчикам в своем телеграме, что работа в саду у нее практически бесконечная — нужно постоянно косить траву.

Да к тому же бушует вечный враг садоводов и огородников — одуванчики!

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