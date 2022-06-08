Турчанка на стиле! Пелин Карахан в «мужском жакете» и велосипедках в облипку спустилась в метро

Пелин Карахан слывет первой модницей и не зря. В личном микроблоге актриса из турецкого сериала «Великолепный век» то и дело публикует свежие кадры, щеголяя в ультрамодных аутфитах. Даже спустившись в метро, партнерша Бурака Озчивита смогла удивить поклонников нетривиальным летним луком. Но надо признать, такой образ больше сгодится для прохладной погоды, нежели для жары.

Так, Пелин отдала предпочтение жакету с мужского плеча оверсайз — этот предмет гардеробе сделал ее лук более динамичным, под пиджак актриса надела жемчужные велосипедки в облипку, еще один тренд весенне-летнего сезона 2022. Однако самое главное — это аксессуары: кроссовки, высокие носки, прикрывающие щиколотки и дизайнерская сумочка-клатч в оригинальном исполнении.

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