«Нам просто стыдно за это»: как в Израиле отреагировали на концерт Галкина, где были высмеяны Соловьев и Скабеева

Накануне Максим Галкин дал концерт в израильском Ашдоде. Во время выступления шоумен позволил себе высказаться не только о действиях России, мировой ситуации и российских телеведущих Владимире Соловьеве и Ольге Скабеевой, но и о НАТО.

Публицист Михаил Шахназаров после просмотра части выступления отметил, что все поведение Максима Галкина можно описать только одним словом.

«Я так понял, что Максим не собирается возвращаться и можно шутить на расстоянии. У меня в Израиле много друзей, которым эти шутки не понравились, откровенно говоря. Более того, некоторые сказали: «Нам просто стыдно за это». Одно слово, в которое умещается все увиденное мною, – это слово «жалкий», — сказал Шахназаров в YouTube-шоу «Полный абзац».

Напомним, ранее стало известно, что 4 августа Максим Галкин отправится в Прибалтику, где даст концерт в Юрмале.

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