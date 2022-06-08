«Приятно началось сегодняшнее утро»: Ургант провел творческую встречу с Познером

Телеведущий Иван Ургант провел творческую встречу со своим коллегой Владимиром Познером. Видео появилось в телеграм-канале «НеМалахов».

«Приятно началось сегодняшнее утро». Иван Ургант

На кадрах записи Иван Ургант и Владимир Познер мило беседуют друг с другом. Иван Ургант пытается искрометно шутить: «Ну и расскажите, как ваши дети. Я начну с первого вопроса. И обратите внимание, у Владимира Владимировича есть красная деталь», — заметил Иван Ургант, после чего перевел взгляд на красные носки Владимира Познера.

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Напомним, что до последнего времени не было известно о местонахождении Ивана Урганта. Он провел еще в начале весны несколько недель в Израиле, после чего, по слухам, был замечен в России. Сам телеведущий старается не комментировать информацию, которая то и дело появляется о нем в соцсетях и СМИ.

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