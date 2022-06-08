«Свои книги Кончаловский не писал вообще»: бывшая жена режиссера сделала громкое заявление

Бывшая жена Андрея Кончаловского Наталия Аринбасарова пустилась в откровения, вскрыв некоторые подробности из жизни режиссера. 75-летняя актриса заявила, что книги ее экс-супруга писал не он, а, якобы, нанятый публицист. Из-за его сочинительств у нее даже однажды произошел серьезный конфликт с бывшим мужем.

«Свои книги Кончаловский не писал вообще. Вместо него их написал другой человек — один журналист, который уже умер. О мертвых плохо не говорят, но этот человек так много всего наврал, что мне до сих пор не по себе», — заявила Аринбасарова «Экспресс газете».

По словам актрисы, однажды этот журналист попросил для очередной книги для Кончаловского рассказать ее о маме Андрея Сергеевича Наталье Кончаловской, с которой она была очень близка. Артистка с удовольствием поделилась своими воспоминаниями. Однако в опубликованной книге прочитала вообще что-то невообразимое.

«Прочла в книге какой-то бред о себе и Кончаловском. Будто бы, когда он решил уйти от меня к другой женщине, я ему заявила: «Лучше бы ты сказал, что моя мама умерла». Кошмар! Я тогда позвонила Андрону: «Я бы и мизинца за тебя не отдала… Моя мама была выдающейся женщиной, героиней», — поведала Аринбасарова.

Она прямо спросила режиссера, зачем он это опубликовал, но тот просто промолчал в ответ. После этого Аринбасарова несколько месяцев не разговаривала с Кончаловским, но их помирил общий сын – Егор. Как утверждает актриса, в настоящий момент у них прекрасные отношения.

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