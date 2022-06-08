«Что это было вообще?»: Шахназаров заявил, что Галкин совсем опустился

Максим Галкин разъезжает по Израилю с серией своих концертов. Накануне шоумен выступил в Ашдоде. Во время выступления он высмеял не только действия России, но и известных телеведущих — Владимира Соловьева и Ольгу Скабееву.

Публицист Михаил Шахназаров, посмотрев отрывок выступления, сделал свой вывод.

«Что это было вообще? Я не хочу обидеть Максима Галкина, потому что он человек талантливый, но как говорил покойный Миша Задорнов, Максим — это тот человек, который к своему таланту отнесся очень своеобразно. На мой взгляд, спецоперация — это не то, над чем можно шутить. Начал Володю Соловьева оскорблять, Ольгу Скабееву… Ну, слушай, старик, это выглядит как-то низко», — сказал Шахназаров в YouTube-шоу «Полный абзац».

Напомним, ранее стало известно, что 4 августа Максим Галкин отправится в Прибалтику, где даст концерт в Юрмале.

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