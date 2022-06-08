«Привет всем коротышкам»: Денис Дорохов озвучил свой настоящий рост

Известный шоумен стал популярен после съемок в телевизионном скетч-шоу «Однажды в России».

Шоумен Денис Дорохов в «Телеграме» озвучил свой настоящий рост. Он опубликовал фрагмент из одной из своих программ, где как раз идет бурное обсуждение его личности.

«Ты не дотягиваешься, да?» — спросили друзья на кадрах Дениса Дорохова, который в этот момент сидел на высоком стуле.

«Я реально не дотягиваюсь просто. И в туалете так сижу, и в машине. На газ, на тормоз», — отмечал шоумен.

«Привет всем коротышкам на этом канале. Пиши свой рост в комментариях. Мой вот 164». Денис Дорохов

Напомним, что Денис Дорохов — член команды КВН «Сборная Камызякского края». Он популярный российский артист и юморист.

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