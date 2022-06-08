«Он на этом деньги не зарабатывает?»: известный телеведущий – о поведении сбежавшего в Израиль Галкина

После того, как Максим Галкин в начале марта уехал в Израиль, он не один раз позволял себе высказываться о действиях России и мировой ситуации в целом. Телеведущий НТВ Андрей Норкин возмутился такому поведению шоумена.

«А почему Максим Галкин молчит по поводу обстрелов Донецка? У него же есть куча каких-то данных… Он на этом деньги не зарабатывает? Если человек обозначил свою позицию, то он, наверное, должен высказаться о недопустимости обстрелов гражданских кварталов — школ, больниц, детских садов. А он молчит!» — сказал Андрей Норкин в эфире программы «Место встречи» на НТВ.

Напомним, ранее стало известно, что Максим Галкин собирается посетить Юрмалу. В Латвию шоумен приедет 4 августа. На начало осени у него запланированы концерты в Австралии.

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