«По папе — русский, а по маме — еврей»: как Максим Галкин отзывался о своих родителях

Телеведущий отмечал: если его «несет про власть», то это проявляется в нем чисто папина черта характера.

Телеведущий Максим Галкин во время концерта в Кремле в 2021 году рассказывал о родителях и какие черты своего характера от них перенял.

«Я просто сразу хочу сказать: я по папе — русский, а по маме — еврей. Я и за евреев, и за русских. И вообще учтите: если меня куда-то понесет про власть нашу — это чистый папа. Это русская черта. Потом я захожу за кулисы и говорю себе: «Нафига я это все сказал». Это уже еврейская черта просыпается, но уже поздно». Максим Галкин

Как отмечал Галкин, у русского человека есть целая бытовая традиция, как выпить больше и не опьянеть. «Выжрать бутылку водки и стоять трезвым, как стеклышко. Там целый культ. У нас два коктейля. Ерш и отвертка. Ну есть еще бумеранг, потому что он возвращается», — говорил Максим Галкин.

Напомним, что Максим Галкин дает в Израиле в эти дни серию своих концертов. Всего у него запланировано 16 выступлений. В залах неизменно аншлаги.

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