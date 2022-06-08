«Уровень плохого сельского ДК»: Шахназаров пригвоздил Галкина после его шутки о Соловьеве и Скабеевой

Шоумен путешествует по Израилю с концертами.

Накануне Максим Галкин побывал в израильском Ашдоде, где дал очередной концерт. Со сцены шоумен высмеял Владимира Соловьева и Ольгу Скабееву. На этот номер отреагировал публицист Михаил Шахназаров.

«Уровень плохого сельского ДК. С такими шутками хорошо по кибуцам разъезжать. Но зритель славный. Невзыскательный, добрый и благодарный. Такому (нецензурное слово) палец со сцены покажи, месяц будет смехом заходиться», — написал Шахназаров в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее стало известно, что Максим Галкин собирается посетить Латвию. В Юрмалу он приедет 4 августа. А начало осени встретит в Австралии. Концерты юмориста пройдут в Сиднее и Мельбурне.

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