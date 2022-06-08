«Над египтянами надругались не в Шарм-Эль-Шейхе, а здесь»: как Галкин подшучивал над россиянами

Как отмечал телеведущий, в России люди пьют, чтобы продержаться.

Телеведущий Максим Галкин на своем концерте в Кремле в 2021 году активно подшучивал над россиянами, вспоминая чемпионат мира по футболу в России.

«У нас много хорошего. Какие мы молодцы. Как наша сборная выступила. Египтян разгромили в пух и прах. Это вообще впервые было, что мы над египтянами надругались не в Шарм-Эль-Шейхе, а прямо здесь в столице нашей родины». Максим Галкин

Как отмечал Галкин, россияне и Испанию разделали в 1/8 финала. «Ну молодцы. А на каком уровне мы провели. Мы научили иностранцев пить. Иностранцы вообще не умеют пить. У них там только ирландцы чуть подбухивают. У них люди пьют, чтобы опьянеть, а у нас, чтобы продержаться. Это наша такая национальная русская игра», — говорил Максим Галкин.

Напомним, что Максим Галкин дает в Израиле в эти дни серию своих концертов. Всего у него запланировано 16 выступлений. В залах неизменно аншлаги.

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