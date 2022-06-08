«Не каждый способен на это пойти»: Безруков озвучил сумму, которую платят в год студенты ВГИКа

По словам худрука и актера, в свое время он учился в театральном вузе совершенно бесплатно.

Художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков заявил, что в свое время учился в Школе-студии МХАТ, как и другие студенты, абсолютно бесплатно. Однако сейчас времена в корне изменились. Бюджетных мест крайне мало.

«Год обучения во ВГИКе стоит 500 тысяч рублей. Вы понимаете, что не каждый способен на это пойти, а мне жалко, потому что я вижу очень много талантливых ребят и девчонок, которые просто не в состоянии такие деньги выложить, если закончились бюджетные места». Сергей Безруков

Как отметил актер, он всегда готов взять во ВГИК на бесплатное обучение талантливых ребят. По его словам, сегодня система отбора в данный театральный вуз очень жестокая. В итоге одни учатся бесплатно, а другие платят сумасшедшие деньги, сообщает Ura.ru.

Напомним, что Сергей Безруков прибыл на Средний Урал, в том числе и для прослушивания молодых талантов. По словам актера, его очень многое связывает с Екатеринбургом. Именно здесь он впервые появился на сцене в одном из спектаклей МХАТа в 1993 году, когда еще был студентом.

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