«Они никогда не были другими»: Гребенщиков оскорбительно отозвался о коллегах рок-музыкантах

По словам певца, название музыки, которую они играют, еще не гарантирует, что у них есть мозг.

Музыкант Борис Гребенщиков в беседе с The Insider оскорбительно высказался о своих коллегах рок-музыкантах, которые ездят по России с патриотическими концертами. При этом на экране показали анонсы выступлений таких команд, как «7 Б», «Ва-банк», «Уматурман», «Смысловые галлюцинации», «Пилот».

«Название музыки, которую ты играешь, не гарантирует, что у тебя в голове есть мозг. Я думаю, что каждый человек имеет право быть настолько глупым насколько он хочет и поступать так глупо, как он хочет. У этих людей такая склонность. Они никогда не были другими». Борис Гребенщиков

По словам Бориса Гребенщикова, он еще помнит основание рок-клуба в 1981 году в Ленинграде. «Сложно себе представить, что это было. Меня из рок-клуба исключали, по-моему, три раза», — заявил Борис Гребенщиков.

Напомним, что Борис Гребенщиков за последнее время сделал несколько очень громких антироссийских заявлений. При этом певец уже давно живет в Лондоне.

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