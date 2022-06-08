«Последние события поставили точку»: Студилина объяснила, почему рассталась с экс-советником Зеленского

Актриса Янина Студилина объяснила, почему рассталась с бывшим советником президента Украины Владимира Зеленского Александром-Роднянским-младшим.

Как отметила Студилина, одной из главных причин стали политические разногласия. Кроме того, муж очень ревностно относился к желанию актрисы сниматься в кино. Он вообще не хотел, чтобы она появлялась в России, сообщает womanhit.ru.

«Каждый раз передо мной стоял выбор: либо работа и моя жизнь, либо муж и жизнь в чужой для меня стране. Я выбрала себя. Последние события окончательно поставили точку в наших отношениях, мой бывший супруг выбрал жизнь в Европе. А я решила остаться в России. Здесь мои родители, моя работа, мои друзья». Янина Студилина

Напомним, что Янина Студилина и Александр Роднянский-младший создали семью в 2008 году. Через восемь лет у них родилась дочь Анна. В 2019 году Александр Роднянский-младший получил должность в кабмине Украины. Он стал главным экономическим советником президента Владимира Зеленского. Правда, на этой должности он проработал недолго.

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