Новости шоу-бизнеса: Симоньян рассказала о звонке от Аллегровой, Шахназаров – о будущем Нетребко, Фадеев пригрозил Наргиз уголовной статьей

Об этих и других новостях из мира звезд – в обзоре Teleprogramma.pro.

Накануне стало известно, что Ирина Аллегрова позвонила Маргарите Симоньян и рассказала о личном. Тем временем публицист Михаил Шахназаров высказался о будущем вновь оскандалившейся Анны Нетребко.

Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали самыми читаемыми 7 июня, – в обзоре Teleprogramma.pro.

Аллегрова поведала Симоньян о личном

Маргарита Симоньян рассказала о звонке от Ирины Аллегровой. Императрица российской эстрады поведала журналисту, что она не «с ними», имея ввиду уехавших и оскорбляющих звезд Россию.

«Я позвонила, чтобы сказать вам с Тиграном, чтобы вы знали, что я не с ними». Еще вот Володе Соловьеву хочу дозвониться, чтобы вы случайно не подумали, что вот эти все (не будем перечислять) — и мы все с ними», — сказала Аллегрова Симоньян.

Шахназаров поразмыслил над будущим Нетребко

После интервью Анны Нетребко австрийскому изданию, публицист Михаил Шахназаров отметил, что давать интервью — это не самая сильная сторона оперной дивы.

«Такие, как Нетребко, — находка для журналиста. Вот примет ее зритель здесь после всего этого? Я очень сомневаюсь», — сказал Шахназаров.

больше по теме «Очень сомневаюсь»: Шахназаров высказался о будущем оскандалившейся Нетребко

Шукшина назвала имена телеведущих нетрадиционной ориентации

Мария Шукшина, которая совсем недавно выступила с предложением закрыть шоу-программы на ТВ, накануне назвала имена телеведущих нетрадиционной ориентации.

«Нас уже откровенно считают за быдло, которое может питаться собственными экскрементами. Об этом говорит возвращение блудного сына — яркого представителя ЛГБТ Васильева и его «друга» Цискаридзе», — написала Шукшина в своем телеграм-канале.

больше по теме «Возвращение блудного сына»: Шукшина назвала имена телеведущих нетрадиционной ориентации

Фадеев пригрозил Наргиз уголовной статьей

На днях Наргиз заявила, что вернула в свой репертуар все песни. Хотя до этого ее лишил такого права продюсер Макс Фадеев. Он отметил, что может грозить певице за подобное действие.

«Во-первых, это уголовная статья, и не важно в каком регионе она находится. Во-вторых, это заявление меня улыбнуло, этим Наргиз только подтвердила, что без моих песен и музыки, она — никто», — сказал Фадеев.

больше по теме «Во-первых, это уголовная статья»: Фадеев отреагировал на заявление Наргиз петь его песни после запрета

Соседов посмеялся над Наргиз

Несколько дней назад Наргиз депортировали из России и запретили въезжать в страну в ближайшие 50 лет. Свое мнение по этому поводу высказал Сергей Соседов.

«Туда ей и дорога! Незачем говорить ерунду, надо думать, о чем ты говоришь, надо думать головой и вообще отдавать себе отчет в том, что ты делаешь. Пусть она посидит в Узбекистане и немножко подумает», — высказался Соседов.

больше по теме «Пусть посидит в Узбекистане»: Соседов вслед за Фадеевым посмеялся над Наргиз

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