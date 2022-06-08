«Зачем петь для тех, кого не любишь?»: Кучера — об отмене концерта Манижи в Санкт-Петербурге

По словам актера и телеведущего, не нравится Россия – значит не нравятся и слушатели из России.

Телеведущий и популярный актер Оскар Кучера в «Телеграм» отреагировал на отмену выступления таджикской певицы Манижи в Санкт-Петербурге.

«Манижу в Питере отменили. Наверное, это правильно. Не нравится Россия, значит и слушатели из России тоже не нравятся! А зачем петь для тех, кого не любишь?». Оскар Кучера

Ранее стало известно, что организаторы очень известного фестиваля «Стереолето» в городе на Неве отменили выступление Манижи, которая позволяла себе негативные высказывания о России, в этом году.

«Друзья, с сожалением сообщаем, что выступление певицы Манижи на «Стереолето» отменяется по не зависящим от нас причинам», — написали в соцсетях организаторы выступления.

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