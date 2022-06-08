«Было ощущение, что играю в Мюнхене в 1939 году»: Гребенщиков – о последнем выступлении в России

Как отметил певец, 23 февраля этого года он давал концерт в Санкт-Петербурге.

Музыкант Борис Гребенщиков в интервью The Insider рассказал о своих ощущениях от последнего концерта группы «Аквариум» в России.

«Я сыграл последний в России концерт 23 февраля этого года. Это было в Санкт-Петербурге. Группа «Аквариум» полным составом в большом хорошем клубе. У меня весь концерт было ощущение, что я играю в Мюнхене в 1939 году. Почему это было я сказать не могу, не знаю. Страшновато было». Борис Гребенщиков

По словам Бориса Гребенщикова, сейчас он каждый день общается с англичанами. «Я езжу в студию. Мы пишем песни. В мире поисходит трагическая ситуация. Просто непристойная ситуация», — заявил Борис Гребенщиков.

Напомним, что Борис Гребенщиков за последнее время сделал несколько очень громких антироссийских заявлений. При этом певец уже давно живет в Лондоне.

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