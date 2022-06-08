«Не пригласила бы»: экс-канцлер ФРГ Меркель высказалась о поведении Нетребко

На днях Анна Нетребко заявила, что не собирается выступать в России в ближайшее время. Также в интервью австрийскому изданию оперная дива отметила, что не приедет на петербургский фестиваль «Звезды белых ночей», а если нужно будет, то постарается усидеть на двух стульях.

Такая позиция Нетребко разочаровала экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель. Она выступила против отмены русской культуры на Западе, при этом подчеркнула, что не хотела бы видеть Анну у себя.

«Не пригласила бы. Она делала политические вещи, которые я осуждаю», – ответила Меркель в беседе с журналистами телеканала Phoenix.

Напомним, ранее публицист Михаил Шахназаров отметил, что интервью – это не самая сильная сторона Нетребко.

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