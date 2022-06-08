«Космическая сила»: Малахов показал неузнаваемую Агузарову

Кадры телеведущий разместил в своей соцсети.

Андрей Малахов показал своим фанатам, как теперь выглядит Жанна Агузарова. Телеведущий опубликовал кадры с концерта королевы рок-н-ролла в своей соцсети.

Перед выступлением Агузарова обратилась к своим фанатам, которые едва ее узнали. Знаменитость выкрасила волосы в желтый цвет, сделала традиционный начес и предстала в лимонном платье в пол. На артистке было множество массивных украшений, а половину лица скрывали черные очки.

«Космическая сила никогда не судит и не осуждает. Будьте благодарны за то, что имеете. И будете иметь еще больше», — обратилась Агузарова к зрителям.

Добавим, ранее Агузарова перенесла несколько пластических операций. По слухам, певица потратила на преображение миллионы рублей.

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